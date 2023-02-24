Призрачный гонщик по-колымски: многотонный грузовик вспыхнул на ходу в Магадане

ЧП случилось днем на трассе Солнечный-Ола
Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области
В Магадане прямо на ходу загорелся грузовик 24 февраля. Пожар тушили 12 сотрудников МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе колымского главного управления ведомства.
ЧП случилось днем на трассе Солнечный-Ола. Во время движения у грузовика внезапно загорелся двигательный отсек и вспыхнула водительская кабина. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили пламя на площади три квадратных метра.
- Розлива топлива нет, пострадавшие отсутствуют. Всего для ликвидации последствий ДТП привлекалось 12 человек и две единицы техники, - добавили в МЧС.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru