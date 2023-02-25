Кубок губернатора по волейболу стартовал в Хабаровске с участием более 40 команд

Награды будут разыграны среди женщин и мужчин в разных возрастных группах Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске в праздничные дни проходит Кубок губернатора края по волейболу. Соревнования приурочены ко 100-летию этого вида спорта в России. В состязании принимают участие свыше 40 дальневосточных команд. Награды будут разыграны среди женщин и мужчин в разных возрастных группах.

- В прошлом году в регионе прошли больше 50 турниров по классическому и пляжному волейболу. Символично, что в юбилейный год в крае появится профессиональная женская команда, - сказал Дмитрий Чикунов, министр спорта региона.

Матчи идет одновременно на трех площадках Универсального краевого спортивного комплекса (УКСК). Финальные встречи состоятся 26 февраля, начало в 14:00 часов. Вход свободный.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, в регионе волейболом занимаются более 17 тысяч человек.

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