Погода в Хабаровске 26 февраля принесет похолодание Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Хабаровске 26 февраля принесет похолодание. По прогнозам синоптиков, существенных осадков в городе (да и во всем крае) не ожидается. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

В Хабаровске температура ночью будет в районе -17-19 градусов. Днем столбики термометров покажут -5-7 градусов. Ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду.

В южных районах без осадков. Температура ночью будет около -17 -20 градусов, днем - от -3 до -7 градусов. Ветер юго-западный 2-9 метров в секунду.

Без осадков и в центральных районах региона. Температура ночью от -11 до -31 градусов, днем - от -5 до -13 градусов. Ветер юго-западный, западный 2-11 метров в секунду.

В северных районах также без существенных осадков. Ночью столбики термометров будут показывать от -19 до -30 градусов, температура днем около -5-17 градусов. Ветер западный 2-14 метров в секунду.

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