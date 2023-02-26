Последний день Масленичных гуляний празднуют в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

26 февраля в Хабаровском крае провожают зиму пышными гуляниями в честь Масленицы. С 27 февраля начнется Великий Пост. По традиции в воскресенье проходит последний день Сырной недели, также в этот день отмечается Прощеное воскресенье, люди прощают друг другу старые обиды и извиняются за все ссоры и недопонимания.

Во время гуляний на постах дежурят сотрудники МЧС, которые следят за безопасностью мероприятий. В Комсомольске-на-Амуре 25 февраля сжигали чучело Масленицы, эта традиция прощания с зимой и ожидание скорейшего прихода весны.

- Подразделения краевой пожарной охраны и МЧС России выставляли расчеты, огнеборцы тщательно следили за тем, чтобы происшествий не произошло, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В ведомстве напомнили об осторожности при обращении с открытым огнем. Его нельзя разводить близ построек и легковоспламеняющихся жидкостей. Огонь нельзя оставлять без присмотра, также к месту горения нельзя допускать детей.

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