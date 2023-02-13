Гуляния начнутся с обеда 25 февраля Фото: Олег УКЛАДОВ

Масленица – самый «сытный» праздник в году. Жители провожают зиму пышными гуляниями: на улицах устраивают игры, концерты, конкурсы с призами, а столы ломятся от вкусных блюд. Главным символом Масленицы, конечно, являются блины. Их начиняют или едят с маслом, медом, сметаной или сгущенкой. Масленица 2023 в Хабаровске не станет исключением. Традиционный русский праздник Масленицы жители Хабаровска проведут на широкую ногу.

Масленица в 2023 году в Хабаровске: какого числа, что значит Масленичная неделя

Масленичная неделя 2023 в Хабаровске начнется 20 февраля и продлится до 26 февраля включительно. Сразу после Масленицы наступит Великий пост, который закончится только 15 апреля. Провожая зиму, хабаровчане отведают любимые блюда и «запасутся жирком» на еще один месяц холодов.

Узкая Масленица в Хабаровске: с каких чисел, что означает

Масленичная неделя – событие, где каждый день имеет особое значение. С понедельника по среду принято убирать дом и готовиться к гуляниям. В понедельник на Встречу принято выпекать первый блин и встречаться со сватами. Вторник или Заигрыши в древности были посвящены смотринам. Сейчас же традиционно в этот день посещают друзей и принимают от них угощения. В Скоромную среду принято ходить к теще на блины.

Широкая Масленица в Хабаровске: традиции, что делать, когда сжигают чучело

С четверга начинается Широкая Масленица, самая веселая пора праздника. В Широкий четверг на площадях организовывали масштабные гуляния с песнями и плясками, кулачными боями и прыжками через костер. В пятницу на Тещины вечерки принято принимать у себя в гостях тещу с подругами. Угощения к столу подавала жена зятя. В субботу на Золовкины посиделки молодые женщины проводили время с родственницами мужа, чтобы посплетничать и обменяться подарками.

Самым главным днем считается Прощеное воскресенье, седьмой день Масленицы. В 2023 году эта дата выпадает на 26 февраля. Это последний день перед Великим постом, когда можно есть продукты животного происхождения. В этот день нужно также успеть доесть праздничные блюда, наготовленные за неделю. Вечером традиционно сжигали чучело Масленицы и собирались все вместе на последний день гуляний.

Масленичные гуляния в Хабаровске 2023: где пройдут, куда сходить, где будет праздник

В Хабаровске на Масленицу будет работать сразу пять площадок: по одной на каждый район города. Центральной площадки на Масленицу не будет, на каждой будут проходить свои праздничные гуляния. Гостей ждут концерты, традиционные конкурсы и, конечно, блины.

Массовые гуляния «Проводы русской зимы» состоятся 25 февраля по адресам:

- База отдыха «Дельфин» с 12:00;

- Поселок имени Горького в сквере за домом культуры с 12:00;

- Городские пруды с 15:00;

- Кинотеатр «Хабаровск» с 13:00;

- Стадион имени Ленина с 12:00.

Рецепт блинов на масленицу: как приготовить блины, русские классические блины на молоке

Если найдутся отчаянные интроверты, которые праздную Масленицу исключительно в кругу семьи, не беда. В этот праздник главное отдохнуть душой и телом, а также непременно поесть блинов. Стоимость блюда в 2023 году уже рассчитана «КП» - Хабаровск». Самое время закупиться ингредиентами и готовить праздничный стол на Масленицу для друзей и близких.

Для вкуснейших домашних блинов понадобится:

- Молоко: 1 литр.

- Мука: 400 граммов.

- Яйца: 5 штук.

- Сахар: 50 граммов.

- Соль, сода, лимонная кислота: по щепотке.

Яйца необходимо смешать с сахаром и солью, а затем просеять немного муки. Когда тесто загустеет, необходимо влить часть теплого молока и перемешать. Далее необходимо засыпать оставшуюся часть муки, еще раз перемешать, чтобы не осталось комочков, а затем долить остаток молока. В тесто добавить гашеную лимонной кислотой соду и еще раз перемешать. Выпекать блины можно как на специальной блиннице, так и на обычной сковородке. Наливать тесто на раскаленную поверхность тонким слоем, а затем пропекать с двух сторон. Переворачивать блин стоит, когда его края зарумянятся.

Блюдо можно дополнительно промазать сливочным маслом. Подают блины с любой начинкой или соусом. Это может быть сметана, сгущенное молоко, варенье, джем, мед или даже икра. Также готовое кушанье можно нафаршировать разными начинками. Самыми популярными считаются ветчина с сыром или курица с грибами. Также есть вари ант подороже: завернуть в блинчики слабосоленую рыбу с творожным сыром.

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