«КП» - Хабаровск» рассчитала «индекс блина» Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Масленичная неделя наступит уже 20 февраля. Хозяйки по всему Хабаровску будут печь блины к празднику, угощать родных и друзей. В преддверии Масленицы в магазинах уже появляются акции на молоко и сгущенку, но никогда не будет лишним посчитать заранее, сколько денег уйдет на приготовление блюда.

Цена блинов в Хабаровске: классические блины на молоке

Специально к традиционному русскому празднику «КП» - Хабаровск» рассчитала индекс блина в 2023 году. Чтобы вычислить стоимость стопки блинов из одного литра молока, были подобраны продукты по усредненной цене из популярных торговых сетей города.

Для приготовления блинов хозяйкам потребуется:

- Молоко: 1 литр.

- Мука: 400 граммов.

- Яйца: 5 штук.

- Сахар: 50 граммов.

- Соль, сода, лимонная кислота: по щепотке.

В расчетах не учитывалась стоимость соли и соды, так как для блинов используется количество ценой менее рубля. А вот сколько придется заплатить за остальные ингредиенты в 2023 году:

- Молоко: 90 рублей.

- Мука: 20 рублей (1 килограмм - 50 рублей).

- Яйца (С0): 57,5 рубля (115 рублей за 10 штук).

- Сахар: 4 рубля (1 килограмм - 85 рублей).

Итого: 171,5 рубля.

Итак, приготовить блины в 2023 году обойдется хозяйкам на 13,5 рубля дороже, чем в 2022 году. Тогда приготовить блины по такому же рецепту можно было за 158 рублей.

Стоимость блинов в Хабаровске: бюджетные рецепты блинов

Тем не менее есть способы как сэкономить, так и увеличить стоимость блюда. Чтобы сделать максимально бюджетный вариант блинов, достаточно взять яйца категории С1, а молоко заменить на сыворотку. Тогда стоимость стопки блинов обойдется хозяйкам всего в 100,5 рубля (51,5 рубля за яйца и 25 рублей за литр сыворотки).

Также можно погулять и на широкую ногу: жарить на подсолнечном масле или добавить его прямо в тесто. Каждый готовый блинчик можно дополнительно промазать сливочным маслом. На стопку уйдет около половины пачки: это еще плюс 90 рублей за 100 граммов масла.

Какой бы ни был бюджет, всегда можно подобрать подходящий вариант для жарки вкуснейших блинов. Также существуют варианты блюда без использования молока, либо рецепты теста на дрожжах. Все зависит от выбора хозяйки. Подавать горячее лакомство можно тоже по-разному: нафаршировать начинкой, предложить гостям варенье, сгущенное молоко, мед или сметану. Вариантов угощения тысяча, каждый может найти свой безупречный вид блинов к Масленице.

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