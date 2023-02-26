Акция обливания водой «Здоровым быть - это модно» прошла в Хабаровске

Акция «Здоровым быть - это модно» прошла в Хабаровске Фото: РОФСО «Федерация зимнего плавания Хабаровского края «Айсберг»

В Хабаровске состоялась всероссийская акция обливания водой «Здоровым быть - это модно». 65 участников от шести до 85 лет приняли участие в мероприятии. Каждый из них был одет в цвета, символизирующие российский влаг: футболки белого, синего и красного цветов.

- Это событие можно описать словами: «Спорт. Здоровье. Бодрость», - сказал Роман Белан, , председатель федерации зимнего плавания Хабаровского края «Айсберг».

Организаторами мероприятия стали министерство спорта Хабаровского края, РОФСО «Федерация зимнего плавания Хабаровского края «Айсберг», спортивно-патриотический клуб «ЯРОПОЛК» при поддержке Администрации Президента Российской Федерации.

- Юные и взрослые, парни и девушки, вместе со всей Россией на стадионе Юность испытали свою закалку на прочность. Разные регионы соединил телемост, - сказали в мэрии Хабаровска.

По всей стране в акции приняли участие более 2500 человек от Калининграда до Владивостока.

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