Кардиохирурги из Хабаровска спасли пациентку благодаря медику из Приморья Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске спасли пациентку из Приморья. 66-летней женщине требовалась срочная помощь. У нее обнаружили аортальный (клапанный) стеноз с недостаточностью, из-за чего ей требовалось установить клапан на орган. Она ждала помощи с 2020 года, стоя в листе ожидания в новосибирской клинике. Ей перенесли операцию на апрель из-за очереди.

Однако ждать столько она не могла, состояние стало ухудшаться: пациентке приходилось спать сидя, она теряла сознание. Врач женщины, кардиолог ККБ №2 Наталья Бардюкова из Владивостока решила действовать. Она позвонила коллегам в Хабаровск. Специально для пациентки был куплен клапан. Женщину доставили в город на вертолете, когда ее состояние резко ухудшилось: начался отек легких.

Женщину прооперировали 17 февраля. Все это время Наталья Бардюкова сопровождала пациентку и следила за ее состоянием. Операция прошла успешно, клапан подошел, и теперь женщина идет на поправку.

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