Имена четырех Героев России занесли на Обелиск Славы в Хабаровске Фото: @kravchuk_official Фото: Социальные сети

23 февраля, в День защитника Отечества, на стеле, установленной на площади Славы, появились имена еще четырех Героев России. Почетного звания они были удостоены приказом президента России Владимира Путина за выполнение боевых задач и проявление мужества.

- Наше будущее поколение должно знать, что была Великая Отечественная война - и ее герои увековечены на этой стеле. И есть другие войны, они не нами развязаны, но мы должны защищать Родину. Выполняя долг, наши ребята отдали свои жизни за то, чтобы мы спокойно жили. Память о них будет вечной! - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

На Обелиск Славы занесли имена Аксенова Александра Александровича, который совершил 317 боевых вылетов за время военной спецоперации. Также на стеле появилось имя Норполова Эдуарда Доржиевича, который участвовал в разведывательно-поисковых действиях. Миягашев Аймир Евгеньевич был также удостоен почетного звания за спасение товарищей ценой собственной жизни. Четвертый герой - Концов Максим Андреевич, который погиб, прикрывая своих сослуживцев от огня.

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