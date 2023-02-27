Вокзалы и станции оборудуют видеотерминалами в Хабаровском крае в 2023 году Фото: пресс-служба ДВЖД

На вокзалах Дальневосточной магистрали в 2023 году появится 17 новых интерактивных справочных видеотерминалов. Устройства появятся на вокзалах и станциях сразу в нескольких населенных пунктах края: в Хабаровске, Вяземском, Бикине и Ванино. Кроме того, такие же терминалы установят и в других дальневосточных регионах. Известно, что они появятся в Архаре, Бире, Облучье, Сибирцево, Спасске-Дальнем, Тынде, Владивостоке и Уссурийске.

- Терминал позволит построить маршрут движения по железным дорогам, узнать о сервисах вокзала и его истории, обратиться к видеооператору, а путешественникам с ограниченными физическими возможностями доступен звонок по видеосвязи оператору-сурдопереводчику, - рассказали в пресс-службе ДВЖД.

Терминалы популярны у путешественников. За прошлый год на Дальнем Востоке ими воспользовались 11 тысяч человек. В этом году функционал сервисов было решено расширить. Пользователям станет доступна услуга заказа электронной справки. Сейчас функция уже тестируется.

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