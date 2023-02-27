Олимпиада по черчению «Конструктор» прошла в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Ученики нескольких школ предложили провести олимпиаду по черчению, и их инициатива была поддержана. Проверку знаний организовали для учащихся 7-9 классов из школ №№ 10, 67, 43, 87, 29, 56, 51 и школы МЧС. В олимпиаде, получившей название «Конструктор», приняли участие 20 подростков.

Свои навыки проверяли даже те, кто не изучает предмет по школьной программе. Для них задание было упрощено. Среди таких участников победителем стал Богдан Силко из школы №56, а призерами - Максим Петров и Максим Никифоров из той же школы.

- Сложнее пришлось участникам, изучающим черчение. Они соревновались в построении третьего вида детали, ее разреза, нанесении размеров и выполняли трехмерную модель на компьютере. Для некоторых участников такой опыт был первым, - рассказали в администрации Хабаровска.

Победителями олимпиады «Конструктор» стали Никита Пак из школы №43 и Регина Бутенко, ученица школы №29. Призером был назван Никита Еремин из школы №87. Им вручили дипломы и ценные подарки. Ребят, которые показали хорошие результаты, но не вошли в тройку лидеров, поощрили памятными подарками.

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