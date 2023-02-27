Концепцию хабаровского межвузовского кампуса представят в марте 2023 года
Фото: Администрация Хабаровска
Уникальный для региона проект межвузовского кампуса объединит сразу пять ведущих вузов Хабаровского края. Его концепцию собираются презентовать на федеральном уровне уже в марте этого года.
- Межвузовский кампус будет включать два корпуса. Их построят в Краснофлотском районе рядом с Тихоокеанским государственным университетом (ТОГУ) и университетом экономики и права. Для студентов оборудуют общежитие на 2,5 тысячи мест. Кампус будет рассчитан на 30 тысяч студентов и преподавателей, - рассказали в мэрии Хабаровска.
Помещения кампуса оборудуют всем необходимым для занятий. Студентам обустроят лаборатории и студии, где они смогут проводить научные исследования, практиковаться. Строительство начнется уже в 2023-м. Начало работ запланировано на четвертый квартал этого года.
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