Новый сквер около краевого памятника истории появится в Хабаровске Фото: nasledie27.ru

В центре города построят новый сквер, который будет предназначен для спокойного отдыха и прогулок. Под благоустройство была согласована территория, которая прилегает к дому №27 на Калинина. Здесь расположен доходный дом семейства Душечкиных – объект культурного и исторического значения Хабаровского края. Его возвели больше века назад – в 1910 году.

- Так как доходный дом имеет богатую историю и культурную ценность, работы по преображению территории будут проводиться в строгих рамках. Проектировщикам сквера предстоит максимально сохранить зеленые насаждения и деревья на этой территории. Строительство будут оплачивать местные бизнесмены, - рассказали в администрации Хабаровска.

Напомним, с фамилией Душечкиных связаны еще несколько домов в городе постройки начала 20-го века. Они находятся в верхней части квартала, ограниченного улицами Ленина-Калинина-Истомина и Уссурийским бульваром. Все здания были включены в список объектов культурного наследия региона.

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