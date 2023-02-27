Желатин вместо икры: мужчину накажут за мошенничество в Хабаровске

Торговца поддельной красной икрой осудят в Хабаровске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Хабаровчанин осознанно пошел на преступление, продав два контейнера с «красной икрой» случайным посетителям оптовой базы. Случилось это еще в октябре 2022 года. Покупатели, заплатив в общей сложности пять тысяч рублей, уже придя домой обнаружили, что в емкостях вместо деликатеса - дешевая подделка.

Потерпевшие обратились в полицию с заявлением о продаже фальсификата. Правоохранители принялись искать обманщика и спустя время вышли на подозреваемого. Они завели уголовное дело по статье о мошенничестве и собрали доказательства причастности мужчины к преступлениям.

Прокуратура Железнодорожного района уже передала материалы расследования в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 120 тысяч рублей, ограничения или лишения свободы на срок до двух лет либо арест на срок до четырех месяцев.

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