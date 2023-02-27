Перевозчика на автобусный маршрут №34 выберут в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице объявлен конкурс, по итогам которого выберут перевозчика на 34-й автобусный маршрут. Сейчас в мэрии принимают заявки от всех желающих. Подать документы можно будет до 20 марта по адресу: Ким Ю Чена, 42, кабинет №6.

Маршрут проходит через три городских района от автовокзала до конечной «Комбинат рыбной гастрономии». Кандидат должен гарантировать выход на линии 12 автобусов большого класса. От характеристик машин зависит количество баллов, которое участник получит на конкурсе.

- Сейчас маршрут №34 обслуживает временный перевозчик. Конкурс должен определить постоянного предпринимателя, который организует перевозку пассажиров, - рассказали в управлении промышленности, транспорта, связи Хабаровска.

Итоги конкурса подведут 20 апреля. Победитель получит время на то, чтобы подготовить технику к работе. После этого будет организована проверка. Если перевозчик ее пройдет, он получит свидетельство на право обслуживания маршрута.

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