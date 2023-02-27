Производство автобусов запустят в Хабаровском крае в 2024 году

Производство автобусов запустят в Хабаровском крае Фото: @Degtyarev_Info Фото: социальные сети

Завод по сборке автобусов появится в Хабаровском крае в ближайшее десятилетие. Первые шаги по его созданию уже предприняты. В декабре 2022 года была зарегистрирована компания ООО «Дальневосточный автокластер». Она получит статус резидента ТОР «Хабаровск», а в дальнейшем начнет строительство производства на площадке «Ракитное».

Строительство предприятия начнется уже в апреле 2023-го. Первый этап планируется сдать в третьем квартале 2024 года. Это будет производственно-складской комплекс с линией сборки и зоной таможенного контроля. Но окончание строительства запланировано только на 2032 год. Итогом проекта станет изготовление автобусов под ключ.

- Кадровый вопрос нужно решать уже сейчас. Поэтому на базе одного из хабаровских вузов мы сформируем научную группу, которая будет готовить высококлассных специалистов в области машиностроения, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Выпускаемые автобусы планируют продавать не только на внутреннем рынке, но и направлять на экспорт в страны-партнеры России. Глава региона поручил проработать предложения по федеральным мерам поддержки производства и обратиться с ними к Правительству РФ.

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