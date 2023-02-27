Сергей Кравчук о фотовыставке «Жены героев»: Это великолепный проект

Фотовыставка открылась в Хабаровске 24 февраля Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске торжественно состоялось открытие выставки «Жены героев». Мероприятие прошло 24 февраля, в годовщину начала СВО.

- Я благодарен всем организаторам, я обращаюсь к жителям города - обязательно придите и посмотрите. Увидьте эти глаза, эту чистоту, эту любовь. Это то, чего не хватает сейчас там, на передовой, солдатам, которые защищают нашу Родину. Они должны знать и чувствовать вот эту любовь. Любовь своих жен, матерей, сестер, бережное отношение власти к их семьям. Мы вместе! Когда мы вместе - мы непобедимы, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Глава краевой столицы поблагодарил Екатерину Колотовкину - автора проекта и жену участника спецоперации. Сама женщина из Самары, но приехать на открытие в Хабаровск не смогла, хотя очень хотела. Причиной стал коронавирус.

Екатерина записала для хабаровчан видеообращение, в котором поблагодарила всех, кто так или иначе принял участие в мероприятии, - мэра города, жен солдат, фотографов и стилистов. Участницы проекта - жены военных. Они фотографируются в кителях мужей и делятся трогательными словами в их адрес. Участницы говорят: этот проект помог им сплотиться - женщинам, которые ждут возвращения супругов домой, или тем, кто потерял мужа.

В Хабаровске инициаторами выставки выступили несколько волонтерских организаций. Их поддержали депутаты госдумы, фотографы и визажисты.

Сейчас выставка работает в двух местах одновременно - в Городском Дворце культуры (ул. Ленина, 85) и Центре патриотического воспитания (ул. Тургенева, 65 Б). Она продлится в течение месяца.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.