Хабаровский музыкальный театр запустил конкурс фоторабот Фото: Хабаровский музыкальный театр
Жители краевой столицы могут выиграть билеты на постановки Хабаровского музыкального театра. Культурное учреждение запустило конкурс «ХМТ моими глазами».
Победителей будут выбирать каждую неделю. Им подарят билеты в театр. Чтобы выиграть бесплатное посещение, нужно опубликовать фото с посещения постановки с хештегом #ХМТ_моими_глазами. Обязательно нужно отметить и аккаунт театра @muzteatrkhv.
- Самые интересные фотоработы получат два пригласительных билета на спектакль. Первый победитель будет найден в субботу, - рассказали в театре.
Им стала Ольга Слугина - именно она покорила сотрудников театра своими фотографиями с мюзикла «Алые Паруса». Благодаря этому хабаровчанка смогла посетить комедию «Небесный тихоход», которая прошла в театре на следующий день, 26 февраля.
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