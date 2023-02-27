Циклон принесет неустойчивую погоду в Хабаровский край 28 февраля Фото: Правительство Хабаровского края

Неустойчивой будет погода в Хабаровске 28 февраля. Резкие перемены ощутят и жители большей части региона. Синоптики предупреждают о возможном гололеде и осадках в течение всего дня.

В краевой столице во вторник будет снежно. Большая часть осадков выпадет днем. На дорогах станет скользко. Ночью столбик термометра покажет от -6 до -8, а днем от -1 до -3 градусов. Вместе со снегом в город придет ветер. Его порывы местами достигнут скорости 8-13 метров в секунду.

На юге Хабаровского края погода 28 февраля также отличится обилием снега, который станет причиной гололеда. Северо-западный ветер будет дуть с силой до 14 метров в секунду. Ночью температура опустится от -3 до -8, а днем будет от -4 до 1 градуса выше ноля.

Жителей центральной части региона ждет снег и гололед. Порывистый ветер будет дуть с севера со скоростью 2-13 метров в секунду. Ночью стоит ждать похолодания от -4 до -16, а днем температура поднимется от -7 до ноля градусов.

Только на севере края сильных осадков не ожидается. Ночью будет от -9 до -27, а днем от -3 до -14. Скорость ветра составит 2-14 метров в секунду. На побережье возможны порывы до 20 метров.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.