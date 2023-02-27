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НовостиОбщество27 февраля 2023 7:14

Мэр Хабаровска поручил проверить опасные места выхода на лед

Рейды на возможных участках выхода на лед будут проводиться чаще
Василина ВАСИЛЬЕВА
Мэр Хабаровска поручил проверить опасные места выхода на лед Фото: администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска поручил проверить опасные места выхода на лед Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровском крае в конце февраля потеплеет до плюс пяти градусов. В связи с этим мэр регионального центра Сергей Кравчук поручил тщательнее обследовать места, в которых люди могут выйти на лед.

Поэтому рейды на берегу Амура станут проводиться чаще. Их организуют специалисты районных комитетов. Этот вопрос сейчас находится на контроле глав муниципалитетов. В свою очередь, работники администрации Хабаровска раздадут жителям памятки, а в школах проведут профилактические беседы. Поговорят специалисты также с родителями детей и рыбаками.

- Особое внимание следует обратить на детей. Риски необходимо свести к минимуму. Главы районов, держите этот вопрос под личным контролем. Также нужно постоянно предупреждать детей и их родителей об опасности выхода на лед, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

По поручению мэра специалисты пройдут по берегу Амура и проверят, все ли в порядке с предупреждающими знаками, и есть ли они вообще.

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