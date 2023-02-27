Мэр Хабаровска поручил проверить опасные места выхода на лед Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровском крае в конце февраля потеплеет до плюс пяти градусов. В связи с этим мэр регионального центра Сергей Кравчук поручил тщательнее обследовать места, в которых люди могут выйти на лед.

Поэтому рейды на берегу Амура станут проводиться чаще. Их организуют специалисты районных комитетов. Этот вопрос сейчас находится на контроле глав муниципалитетов. В свою очередь, работники администрации Хабаровска раздадут жителям памятки, а в школах проведут профилактические беседы. Поговорят специалисты также с родителями детей и рыбаками.

- Особое внимание следует обратить на детей. Риски необходимо свести к минимуму. Главы районов, держите этот вопрос под личным контролем. Также нужно постоянно предупреждать детей и их родителей об опасности выхода на лед, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

По поручению мэра специалисты пройдут по берегу Амура и проверят, все ли в порядке с предупреждающими знаками, и есть ли они вообще.

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