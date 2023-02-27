Количество операций по замене хрусталика газа увеличилось в Хабаровском крае Фото: минздрав Хабаровского края

В Хабаровском крае выросло число операций офтальмологического спектра. В регионе стали чаще менять хрусталик глаза. Операции проводят специалисты офтальмологического отделения городской больницы имени профессора Войно-Ясенецкого. В этом году они планируют принять 500 пациентов – это вдвое больше, чем до пандемии.

Крупные офтальмологические операции здесь часто не проводили. Это связано с тем, что больница долго работала как госпиталь для больных с коронавирусом. Два года – с марта 2020-го по апрель 2022-го работал только глазной травмпункт для экстренных пациентов. Но сейчас врачи готовы работать по своему профилю в полную силу.

- Мы полноценно возобновили работу и нарастили темпы оперативного лечения катаракты. В среднем в день проводим около пяти операций. В период пандемии несколько специалистов прошли переобучение в ведущих медицинских клиниках России и у нас увеличилось число врачей, способных выполнять такого рода операции. Следовательно, в планах помочь большему числу хабаровчан. До пандемии мы помогали около 300 жителям региона, - рассказала Эльвира Мартя, и.о. заведующего офтальмологическим отделением.

Катаракту хабаровчанам лечат бесплатно, в том числе и по полису ОМС. Больных принимают по направлению из поликлиник. Годами в очереди на помощь стоять не приходится.

Хорошим отзывом поделилась Валентина Золотарева: когда-то у нее не видел правый глаз, а после помощи врачей она может разглядеть четвертую строчку.

Специалисты рассказывают: при катаракте темнеет хрусталик. Заболевание развивается чаще в пожилом возрасте. Основной симптом - ухудшение зрения, доходит и до слепоты. Помогают таким пациентам обычно с помощью факоэмульсификации. Операция длится 15 минут, выполняется через разрез меньше трех миллиметров. При ней не нужно накладывать швы. Пациент восстанавливается от суток до пяти дней.

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