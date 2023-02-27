Около 144 миллиардов рублей направят на соцвыплаты в Хабаровском крае
Фото: Даниил ОПАРИН
В 2023 году в Хабаровском крае на социальные выплаты запланировано 144 миллиарда рублей. Об этом сообщает региональный социальный фонд.
Каждый месяц на пенсии, страховые и социальные выплаты в фонде выделяют около 12 миллиардов рублей.
Всего фонд перечисляет хабаровчанам больше 30 выплат, 15 из которых направлены на поддержку семей с детьми.
В 2022 году отделение направило на эти цели больше 123 миллиардов. Из них 107 миллиардов ушли на пенсии и соцвыплаты, 4,8 миллиарда – на маткаптал, 10,9 миллиардов – на дополнительную поддержку семей с детьми и беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки.
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