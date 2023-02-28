Ростислав Гольдштейн стал единственным губернатором в России, не попавшим под санкции Фото: @rostislav_goldshtein Фото: Социальные сети

С начала военной спецоперации страны Запада регулярно вводят санкции против российских компаний и чиновников. Не стали исключением и главы российских регионов. До недавнего времени въезд в некоторые государства ограничивали большинству губернаторов РФ, но с объявлением последнего пакета санкций за 24 февраля 2023 года почти все они попали в список «нежелательных гостей» на западе.

Интересно, что губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн стал единственным, кто избежал персональных санкций среди всех глав регионов России.

Напомним, в новом пакете санкций, который был опубликован 24 февраля, оказалось имя губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, который также долгое время оставался вне западных запретов.

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