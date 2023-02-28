«Почта России» выпустила открытки с видами Хабаровского края Фото: АО «Почта России»

Пейзажи Хабаровского края появились на новой коллекции открыток, которые посвящены знаковым местам и туристическим маршрутам российских регионов. Их выпустили «Почта России» и Русское географическое общество (РГО). Изображения для памятных буклетов взяли из архивов ежегодного фотоконкурса «Самая красивая страна».

- На новых открытках изображены и природные, и архитектурные достопримечательности края. В серию вошли пять вариантов карточек, - сказала Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края.

Открытки выполнены в одном стиле. В коллекцию вошли изображения горной вершины Ко, скал Надге, Аксакинского перевала, Шантарских островов и Амурского моста. Стоимость каждой из них составляет 44 рубля. Купить их можно в почтовых отделениях во всех районах Хабаровского края.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.