Когда в социальном Доме как дома

Кирилл Цмакалов Фото: предоставлено героем публикации

Информационным поводом для очередной авторской колонки колумниста КП стала реализация нового проекта в Бикинском районе.

— Считаю, что Вяземский Дом социального обслуживания это успешный социальный флагманский проект благодаря, в том числе, директору Андрею Анатольевичу Ольховому и его коллективу.

Был здесь в прошлом году, когда этот уютный Дом строился— само название уже располагает к добру, ведь дома всегда и стены помогают, вижу, что все и всё остаются в надежных руках.

До 60 человек будут получать помощь по линии социальной реабилитации и в психоневрологическом отделении.

Если говорить коротко и ясно—Дом спасает семьи и возвращает в жизнь счастье.

Мы видим, что система, которая раньше только карала, а не спасала, может меняться.

Но надо смотреть шире на вопросы, связанные с соцзащитой, считаю, тех, кому она нужна, нельзя запирать в интернатах, даже в неврологических.

Согласен с Нютой Федермессер, учредителем благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера», что в каждом интернате должны предоставляться любые формы услуг— и надомная, и дневная помощь, и помощь выходного дня, и пятидневка, и стационар.

Родственникам нужно предлагать все варианты, делая все возможное, чтобы дети и взрослые с непростыми диагнозами жили дома, сохраняя социальные связи.

А тут все опять упирается в право выбора.

Нужно голосовать за тех, кто мыслит в длительной перспективе, а не живет в выборном цикле длиной в пять лет.

Тогда такая власть будет браться за тяжелейшие вопросы, связанные с домами престарелых и психоневрологическими интернатами.

Тогда таких Домов, как в Вяземском, в стране будет гораздо больше.

Летом, кстати, это мир милосердия прирастет парком! Дай бог, друзья, чтобы шли только вперед с добром.

Кирилл Цмакалов.