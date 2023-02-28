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НовостиОбщество28 февраля 2023 3:31

Служба ранней помощи поддержит семьи с детьми в Хабаровском крае

Воспользоваться ее услугами могут родители, воспитывающие детей с нарушениями в развитии
Александра ЯВИЩЕНКО
Служба ранней помощи поддержит семьи с детьми в Хабаровском крае Фото: минобрнауки Хабаровского края

Служба ранней помощи поддержит семьи с детьми в Хабаровском крае Фото: минобрнауки Хабаровского края

Семьи, которые воспитывают детей с нарушениями в развитии или с повышенным риском их появления, могут обратиться в службу ранней поддержки. Цель организации – оказать психологическую, педагогическую, методическую и консультативную помощь как родителям, так как и детям.

- Услуги бесплатно оказывают в 19 общеобразовательных учреждениях региона. Малышам с рождения до трех лет помогают формировать коммуникативные, познавательные и двигательные навыки. Это позволяет улучшить качество повседневной жизни и снизить риск потенциальных дефектов в развитии ребенка. Чем раньше будет оказана помощь, тем выше шансы благоприятно повлиять на особые возможности здоровья детей, - сказала Татьяна Волкова, глава отдела спецобразования и здоровьесбережения минобрнауки Хабаровского края.

Служба ранней помощи также может оказать психологическую поддержку родственникам военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. Чтобы воспользоваться услугой, нужно обратиться в Центр соцподдержки по месту проживания.

Семьи, которые воспитывают детей с нарушениями в развитии или с повышенным риском их появления, могут обратиться в службу ранней поддержки. Цель организации – оказать психологическую, педагогическую, методическую и консультативную помощь как родителям, так как и детям.

- Услуги бесплатно оказывают в 19 общеобразовательных учреждениях региона. Малышам с рождения до трех лет помогают формировать коммуникативные, познавательные и двигательные навыки. Это позволяет улучшить качество повседневной жизни и снизить риск потенциальных дефектов в развитии ребенка. Чем раньше будет оказана помощь, тем выше шансы благоприятно повлиять на особые возможности здоровья детей, - сказала Татьяна Волкова, глава отдела спецобразования и здоровьесбережения минобрнауки Хабаровского края.

Служба ранней помощи также может оказать психологическую поддержку родственникам военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. Чтобы воспользоваться услугой, нужно обратиться в Центр соцподдержки по месту проживания.