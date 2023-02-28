«Парту Героя» в честь Дениса Саликова открыли в поселке Чегдомын Хабаровского края Фото: исполком партии «Единая Россия» хабаровского края

Впервые «Парту Героя» открыли в Верхнебуреинском районе края. Торжественная церемония состоялась в школе №10 в поселке Чегдомын. Парта с именем участника СВО Дениса Саликова описывает историю жизни и подвигов молодого бойца.

Денис Саликов родился в поселке в 1991 году. В 2009-м он окончил школу и был призван на срочную службу. Пробыл в армии год, получив военную специальность «Мотострелок». В 2022 году он решил отправиться в зону СВО в качестве добровольца. 26 августа он получил смертельное ранение в голову, года участвовал в боях за Артемовск Донецкой области.

- За время СВО Денис Саликов был отмечен несколькими наградами. Среди них - Орден Мужества, медали «За кровь и храбрость» и «За отвагу и мужество» от ЧВК «Вагнер», - рассказали в региональном исполкоме партии «Единая Россия».

На церемонию открытия «Парты Героя» пришли ученики и учителя школы, представители администрации района и депутаты, местного отделения партии «Единая Россия», родственники и друзья Дениса. Присутствующие вспомнили о подвигах бойца и почли память о нем.

Впервые «Парту Героя» открыли в Верхнебуреинском районе Фото: исполком партии «Единая Россия» хабаровского края

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