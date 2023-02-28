Рослесинфорг проконтролирует использование лесов Хабаровского края из космоса Фото: Правительство Хабаровского края

Специалисты Рослесинфорга изучат лесные территории Хабаровского края из космоса. Они дистанционно смогут отследить изменения, которые происходят с лесным фондом. С помощью удаленного наблюдения можно установить, производится ли незаконная рубка деревьев, где прокладываются дороги и прочее.

- В 2023 году дистанционный мониторинг лесов будет проводиться на территории регионов ДФО, в том числе в Хабаровском крае на площади 8,7 миллионов гектаров, - сказал Игорь Гречин, глава дальневосточного филиала Рослесинфорга «Дальлеспроект».

По словам директора филиала, общая площадь мониторинга на Дальнем Востоке в 2023 году составит почти 27 миллионов гектаров. Кроме Хабаровского под изучение попадет Забайкальский и Приморский края, Амурская область. Такой контроль позволяет вычислять и пресекать правонарушения, особенно на отдаленных территориях. Если в ходе наблюдения будут замечены признаки преступлений, информация об этом будет передана в органы власти для проверки.

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