Вести образцовые госпаблики научат школы и детсады Хабаровского края Фото: ЦУР Хабаровского края

Администрации школ и детских садов Хабаровского края смогут правильно вести госпаблики. Этому работников учреждений научат специалисты министерства просвещения и АНО «Диалог».

Эксперты уже составили список советов, которые помогут администраторам пабликов работать с ними. В заседании участвовали не только специалисты, но и школьники с учителями. Они обсудили насущные проблемы и возможности их решения. В их числе – создание вовлекающего контента и мотивация администраторов.

Андрей Цепелев, замдиректора «АНО «Диалог Регионы» и координатор проекта, рассказал, что вместе с Минпросвещения разработают методику ведения образцовой странички. Сюда войдет и мотивация сотрудников, и привлечение к работе молодежи, и создание интересных рубрик. Документ должны опубликовать уже весной. А на основе этих данных для администраторов пабликов проведут обучающие семинары.

Сейчас странички детсадов и школ – самые популярные среди официальных аккаунтов. Поэтому важно их развивать.

- Госпаблики - хороший ретранслятор позитивной и воспитательной повестки. Соцсети дают нам большие возможности по созданию комфортной и безопасной интернет-среды для школьников, их родителей и учителей. Поэтому недостаточно просто размещать официальную информацию, нужно подходить к этому творчески и привлекать заинтересованную молодежь: как школьников, так и молодых учителей, - рассказал Александр Бугаев, первый замминистра просвещения России.

По данным «ВКонтакте», сейчас насчитывается больше 64 тысяч официальных страниц образовательных учреждений. В Хабаровске их больше 730 с суммарным количеством подписчиков свыше 80,6 тысячи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Торги в рамках реновации территорий пройдут в Хабаровске

По их результатам определят подрядчиков для комплексной застройки двух участков (подробнее)

Детский медицинский комплекс в Комсомольске-на-Амуре достроят в 2024 году

Олег Сутурин рассказал, как обстоят дела с введением объекта в эксплуатацию (подробнее)

Служба ранней помощи поддержит семьи с детьми в Хабаровском крае

Воспользоваться ее услугами могут родители, воспитывающие детей с нарушениями в развитии (подробнее)

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.