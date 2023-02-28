Вести образцовые госпаблики научат школы и детсады Хабаровского края Фото: ЦУР Хабаровского края
Администрации школ и детских садов Хабаровского края смогут правильно вести госпаблики. Этому работников учреждений научат специалисты министерства просвещения и АНО «Диалог».
Эксперты уже составили список советов, которые помогут администраторам пабликов работать с ними. В заседании участвовали не только специалисты, но и школьники с учителями. Они обсудили насущные проблемы и возможности их решения. В их числе – создание вовлекающего контента и мотивация администраторов.
Андрей Цепелев, замдиректора «АНО «Диалог Регионы» и координатор проекта, рассказал, что вместе с Минпросвещения разработают методику ведения образцовой странички. Сюда войдет и мотивация сотрудников, и привлечение к работе молодежи, и создание интересных рубрик. Документ должны опубликовать уже весной. А на основе этих данных для администраторов пабликов проведут обучающие семинары.
Сейчас странички детсадов и школ – самые популярные среди официальных аккаунтов. Поэтому важно их развивать.
- Госпаблики - хороший ретранслятор позитивной и воспитательной повестки. Соцсети дают нам большие возможности по созданию комфортной и безопасной интернет-среды для школьников, их родителей и учителей. Поэтому недостаточно просто размещать официальную информацию, нужно подходить к этому творчески и привлекать заинтересованную молодежь: как школьников, так и молодых учителей, - рассказал Александр Бугаев, первый замминистра просвещения России.
По данным «ВКонтакте», сейчас насчитывается больше 64 тысяч официальных страниц образовательных учреждений. В Хабаровске их больше 730 с суммарным количеством подписчиков свыше 80,6 тысячи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Торги в рамках реновации территорий пройдут в Хабаровске
По их результатам определят подрядчиков для комплексной застройки двух участков (подробнее)
Детский медицинский комплекс в Комсомольске-на-Амуре достроят в 2024 году
Олег Сутурин рассказал, как обстоят дела с введением объекта в эксплуатацию (подробнее)
Служба ранней помощи поддержит семьи с детьми в Хабаровском крае
Воспользоваться ее услугами могут родители, воспитывающие детей с нарушениями в развитии (подробнее)
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru