К борьбе с клещами готовятся в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

Зима подошла к концу, и совсем скоро в лесах края проснутся клещи. Обычно территории в регионе обрабатывают от них в апреле-мае. В Хабаровске уже начали готовиться.

Обработка затронет все территории, где могут прятаться насекомые: скверы и парки, бульвары, дворы школ и детсадов, места массового пребывания людей и шесть кладбищ. Некоторые из них обработают дважды, те места, где клещей может быть много.

Загородные лагеря обрабатывают за два дня до начала смены. В 2022 году для выполнения этих работ администрация заключила 112 договоров с восемью организациями, которые победили в конкурсе.

Придомовые территории должны обработать собственники. Для этого им стоит обратиться в ТСЖ или управляющую компанию.

- За счет средств муниципального бюджета в 2022 году было обработано 203 территории на площади 633,2 гектара, в текущем году планируется обработать 654,6 гектара - на 21,4 гектара больше с учетом обращений людей и рекомендаций краевого Управления Роспотребнадзора, - рассказали в городском управлении по физической культуре, спорту и здравоохранению.

Начать обработку от клещей планируют после того, как температура днем и ночью станет положительной. Ее целесообразно проводить поле очистки территорий. В этом году из бюджета города на эти цели выделено больше трех миллионов рублей.

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