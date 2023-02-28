Больше 125 тонн рыбьего жира отправили из Хабаровского края в Беларусь Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Сотрудники краевого Управления Россельхознадзора проверили партию рыбьего жира, которая предназначается для экспорта в Республику Беларусь. Больше 125 тонн продукции было отправлено по железной дороге со склада из порта Ванино.

Вся партия рыбьего жира была произведена в Сахалинской области. Оттуда продукт доставили в Хабаровский край морским транспортом. Ранее продукция хранилась в соответствии с правилами и требованиями ветеринарно-санитарной безопасности, что подтверждают документы, переданные в региональный Россельхознадзор. Пока груз хранился в Хабаровском крае, его проверили сотрудники ведомства. По их результатам нарушения не были обнаружены.

Напомним, в конце 2022 года из порта Ванино в Беларусь также было отправлено больше 236 тонн рыбной кормовой муки. Вся продукция прошла контроль и получила сертификаты качества.

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