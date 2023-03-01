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НовостиОбщество28 февраля 2023 23:00

Количество приемных дней в генконсульстве Китая в Хабаровске увеличилось с 1 марта

Причиной стали участившиеся обращения жителей по вопросам оформления документов
Александра ЯВИЩЕНКО
Количество приемных дней в генконсульстве Китая в Хабаровске увеличилось с 1 марта

Количество приемных дней в генконсульстве Китая в Хабаровске увеличилось с 1 марта

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для посещений генконсульства у хабаровчан раньше был всего один день в неделю. В последнее время наплыв посетителей резко вырос, что связано с увеличением желающих оформить консульские документы - визы Китая, паспорта, справки для граждан КНР. В связи с этим было принято решение изменить график работы ведомства.

- С 1 марта 2023 года количество приемных дней увеличилось. Теперь консульство открыто для посещений по понедельникам, вторникам, средам и пятницам с 10:00 до 13:00, - говорится в официальном сообщении на сайте консульства.

Получить консультации по вопросам оформления визы и других документов можно в любой будний день с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00. Консульство не работает в дни китайских государственных праздников. Справочную информацию можно получить по телефону 007 (4212) 34-05-72 или написав на почту khabarovsk@csm.mfa.gov.cn.

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