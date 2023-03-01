«Песни, опаленные войной» прозвучали в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Месячник военно-патриотической работы завершился в Хабаровске фестивалем художественного творчества «Песни, опаленные войной». На сцене перед зрителями выступили юные коллективы восьми учреждений Кировского района.

- Благодарим школьников, педагогов, студентов, ветеранов и всех жителей района, которые принимают активное участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, социальных акциях в поддержку военнослужащих и их семей. Фестиваль направлен на почитание страниц истории нашего Отечества. Это дань уважения ветеранам, которые отдавали жизнь за нас, за наше мирное небо, и тем, кто продолжает охранять и защищать интересы нашей страны, - сказала Юлия Фомина, зампред комитета по управлению Кировским районом по социальным вопросам.

В этом году формат фестиваля изменился. Раньше его основу составляли вокальные выступления, но теперь он включает в себя четыре направления: художественное слово, пение, хореографию и смешанный жанр. Основная цель мероприятия - патриотическое воспитание школьников и развитие творческого потенциала юных хабаровчан.

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