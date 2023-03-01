Ремонт ТЭЦ-2 в Хабаровске начнется в апреле Фото: АО "ДГК" по Хабаровскому краю

На энергетических объектах Хабаровского края стартует ремонтная кампания 2023 года. Сотрудники АО «ДГК» уже в начале апреля приступят к восстановлению как основного, так и вспомогательного оборудования на хабаровской ТЭЦ-2. Также запланирована замена кровли главного корпуса и ремонт водозаборных сооружений.

Также работы запланированы на Ургальской котельной в Верхнебуреинском районе. В этом сезоне будет проведено обслуживание трех паровых котлов. Работники заменят 200-метровый участок трубопровода. На Волочаевской котельной в Хабаровске проведут шесть плановых ремонтов основного оборудования, а на Некрасовской восстановят работу шести котлов.

- Ремонтная кампания завершится осенью. Ее цель - повысить надежность оборудования для безаварийного прохождения отопительного сезона 2023-2024 годов, - сказал Андрей Тирский, начальник отдела подготовки и проведения ремонтов ТЭЦ-2 в Хабаровске.

Выполнять работы будут специалисты ТЭЦ-2 и сотрудники АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания».

Напомним, в регионе благодаря концессии модернизируют коммунальную инфраструктуру. В будущем это поможет избежать аварий на оборудовании во время отопительного сезона.

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