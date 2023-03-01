Честно, это сено: мошенник из Комсомольска продавал воздух

В Комсомольске-на-Амуре осудят мошенника, продававшего несуществующее сено Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полицейские закончили расследовать уголовное дело против мошенника из Комсомольска-на-Амуре. Мужчина продавал людям несуществующее сено.

В УМВД рассказали, что 39-летний комсомольчанин шесть раз обманул людей. Общая сумма ущерба превысила 50 тысяч рублей.

В октябре прошлого года он опубликовал объявление в группе в мессенджере: «Продам кормовое сено». Только товара на самом деле у него не было. Мужчина заключал с сельчанами сделки и просил оплатить покупку сразу. Люди переводили ему деньги, но сена так и не получали.

- Все потерпевшие – жители разных населенных пунктов Комсомольского района, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

К слову, мужчину раньше уже привлекали к ответственности за хранение наркотиков и имущественные преступления.

Расследование дела о мошенничестве закончено. Мужчину ждет суд. Он может отправиться в колонию на пять лет. Пока он находится под подпиской о невыезде.

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