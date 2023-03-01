Смотр-конкурс военных оркестров ВС РФ прошел в Хабаровске Фото: пресс-служба ВВО
1 и 2 марта в Хабаровске проходил смотр-конкурс военных оркестров Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). В нем принимали участие коллективы из краевой столицы, Читы и Улан-Удэ. В отборочном туре, который состоялся 1 марта в Универсальном спорткомплексе, выступили четыре оркестра:
- Восточного военного округа (ВВО), который представил Хабаровск;
- отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Улан-Удэ;
- военный оркестр штаба армии из Читы;
- коллектив артиллерийского соединения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Забайкальском крае.
Второй тур конкурса состоялся 2 марта в Доме офицеров ВВО. Каждый оркестр исполнил служебно-строевой и концертный репертуар.
- В служебно-строевом репертуаре оценивается исполнение государственного гимна РФ, а также композиций «Славься», «Развод караулов» и «Красная заря». Концертный репертуар представляет собой исполнение пяти произведений отечественного и зарубежного сочинения, зрелищный плац-концерт продолжительностью до 10 минут, - рассказали в пресс-службе ВВО.
Каждый элемент выступления будет оценен по 10-балльной шкале, а после - выведен общий средний балл. Победители конкурса пока не выбраны.
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