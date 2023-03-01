Студенты Хабаровского технического колледжа написали «Диктант ЖКХ» Фото: исполком партии "Единая Россия" по Хабаровскому краю

Студенты технического колледжа проверили, насколько хорошо они знают тонкости устройства жилищно-коммунальной сферы. Они написали «Диктант ЖКХ», который также может пройти любой житель Хабаровска.

- Знания в этой области должны быть у всех, не только у профильных специалистов. Мы все пользуемся услугами, поэтому от нашей грамотности зависит и семейный бюджет, и комфорт, и экологическая обстановка. Важно, чтобы мы понимали правовую сторону вопроса, могли выстроить диалог с управляющими компаниями, - сказал Владимир Сидоров, активист партийного проекта «Жители МКД».

«Диктант ЖКХ» - это просветительская акция «Единой России». Тест доступен по адресу https://life.er.ru/dictation. Нужно ответить на 30 вопросов за полчаса. Чтобы получить «зачет», правильными должны быть не меньше 25 ответов. Участие в диктанте можно принять до 17 марта.

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