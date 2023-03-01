Мужчина сбил 84-летнюю женщину в Магадане Фото: УМВД Магаданской области

В Магадане полиция выясняет подробности аварии, в которой травмы получила пожилая женщина. ДТП произошло на улице Пушкина днем 1 марта.

- В дежурную группу отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД поступило сообщение о ДТП в районе дома №23/5 по улице Пушкина в областном центре, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Инспекторы ДПС выяснили, что 46-летний водитель за рулем УАЗ сдавал назад и наехал на 84-летнюю женщину. К счастью, ей удалось выжить, но она получила травмы. Пенсионерку доставили в областную полицию.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку. Им предстоит выяснить все подробности аварии. А водителям они напоминают, что залогом безопасности на дорогах являются соблюдении ПДД, собранность и концентрация внимания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ребенок не выжил: объявлен приговор водителю, устроившему смертельное ДТП в ЕАО

Водитель, по вине которого погиб ребенок, выслушал приговор в ЕАО (подробнее)

Три человека получили травмы в ДТП в Магаданской области

Один из водителей находился в нетрезвом состоянии (подробнее)

Федеральный СК взял на контроль расследование ДТП со школьным автобусом на Сахалине

Александр Бастрыкин потребовал доложить о первых результатах (подробнее)

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.