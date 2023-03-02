Женщина украла дрель и болгарку у соседа в ЕАО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

64-летний житель села Амурзет обратился в полицию с заявлением. Мужчина рассказал, что со двора его частного дома украли электродрель и болгарку. Правоохранители начали расследование и выяснили, что к преступлениям причастна его соседка.

Оказалось, что подозреваемая пробралась на территорию мужчины, где увидела инструменты. Она забрала дрель и отдала ее своему сожителю, а тот продал ее знакомому за тысячу рублей. За эти деньги они купили алкоголь. Когда спиртное закончилось, женщина решила, что нужна добавка. Она снова отправилась на участок соседа, украла болгарку, которая позже была продана за 500 рублей.

- По подозрению в краже задержана 35-летняя жительница села, на нее завели уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Соучастников подозреваемой привлекли к административной ответственности. Обвиняемой же грозит до двух лет лишения свободы.

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