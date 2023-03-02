Главный приз – три миллиона рублей: хабаровчанок приглашают на кастинг конкурса красоты «Мисс Офис»

Кастинг конкурса красоты «Мисс Офис» пройдет в Хабаровске 25 марта Фото: Михаил ФРОЛОВ

25 марта в краевой столице пройдет кастинг 14-го сезона Международного конкурса красоты «Мисс Офис – 2023». Попробовать свои силы могут все желающие сотрудницы компаний в возрасте от 20 до 35 лет. Те, кто пройдет отбор, смогут принять участие в основно этапе конкурса и побороться за главный приз – три миллиона рублей.

Отборочные этапы в полуфинал пройдут с марта по август 2023 года в 25 городах России. Также состоится онлайн-кастинг для участниц из других стран. В июне и августе проведут дистанционные отборы для тех, кто не сможет попасть на кастинг в своем городе.

Для участия нужно заполнить анкету на сайте missoffice.org. Заявки принимаются до 24 марта. В рамках очного кастинга нужно будет выступить перед жюри с визиткой. Каждая участница расскажет о себе и своем месте работы. Также они продемонстрируют творческие номера. Выступления конкурсанток оценят жюри и определят имена тех, кто будет представлять город на полуфинале конкурса «Мисс Офис – 2023».

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.