Программа социальной газификации стала доступна жителям села в Хабаровском районе Фото: Иван МАКЕЕВ

В регионе продолжают подключать жителей сел и поселков к центральной сети газоснабжения. Строительство коммуникаций завершилось в селе Матвеевка. Теперь местные жители, владельцы частных домов, смогут подключиться к сетям в рамках программы социальной газификации.

Строительство газовой инфраструктуры в селе Матвеевка проходило в три этапа. Первые два завершились еще в 2022 году. Тогда у владельцев 475 домов появилась возможность подключиться к сетям. После окончания третьего этапа провести газ можно будет еще на 238 участков. Подачу голубого топлива запустят в конце марта 2023 года. Местные жители уже подали 459 заявок на подключение, подписано 329 договоров.

В рамках социальной газификации представители льготных категорий граждан смогут получить компенсацию стоимости подключения. Максимальная сумма, которую можно вернуть – 150 тысяч рублей.

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