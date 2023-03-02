Сергей Кравчук встретился с представителями хабаровского подразделения спецназа Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук принял в городской администрации представителей спецназа. Военнослужащие поблагодарили главу города за помощь и поддержку бойцов на передовой.

- Победа куется в тылу. Мы постоянно ощущаем поддержку Хабаровска и хабаровчан. Наши ребята видят, что все это не красивые лозунги, что их действительно не бросают! - отметили военные.

Во время встречи бойцам спецназа передали оборудование для бойцов на передовой. Они получили партию из 200 глушителей. Такие устройства очень нужны военнослужащим, так как часто помогают им оставаться незамеченными противником. Глушители рассеивают исходящий звук, скрывают вспышку от выстрела, не раскрывая позиций бойца. В ближайшее время партию передадут на передовую в зону СВО.

Скоро во всех школах появится новый предмет - начальная военная подготовка (НВП). Военные предложили мэру брать в качестве учителей и наставников бывших бойцов, которые из-за ранения или контузии вышли в отставку. У них есть необходимый опыт, которым они могут поделиться с учениками.

- Это хорошее предложение. Когда я учился в школе, историю, НВП и физику у нас преподавали фронтовики. Они на занятия приходили в орденах и медалях, мы к ним относились с невероятным уважением. Это был отличный пример для нас, старшеклассников! - сказал Сергей Кравчук.

В конце встречи мэр города сказал, что Хабаровск продолжит оказывать помощь военнослужащим и их семьям.

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