Сергей Кравчук поздравил почетного гражданина Хабаровска Александра Князева с 75-летием

Сергей Кравчук поздравил Почетного гражданина Хабаровска с 75-летием Фото: Администрация Хабаровска

Александр Леонидович Князев - участник вооруженного конфликта на острове Даманском. За свою жизнь он написал много книг, стал лауреатом премии Якова Дьяченко, создал и возглавлял ветеранскую организацию «Даманцы», был представителем президиума Хабаровского краевого совета «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры». 1 марта Александр Леонидович отпраздновал 75-летие. Поздравить юбиляра, почетного гражданина Хабаровска, приехал мэр города Сергей Кравчук.

- Хочу от души вас поздравить с 75-летием. Вы прожили славную жизнь. Я уверен, что впереди вас ждет еще много счастливых лет. Я горжусь тем, что знаком с вами. То, что вы сделали для Хабаровска, для нашей истории, достойно огромного уважения. Мы благодарны вам за преданность Хабаровску, любовь к нашим детям. Ваши рассказы, воспоминания и жизнь вызывают уважение к людям, которые защищали нашу родину на Даманском. Мы о них помним, эти герои не забыты благодаря вашей работе и труду ваших коллег. Желаю вам подольше оставаться в строю, потому что вы нам нужны. С днем рождения, счастья, удачи и здоровья! - сказал Сергей Кравчук.

Звание почетного гражданина Александру Князеву было присвоено в 2016 году за вклад, который он внес в нравственное, духовное, физическое, патриотическое воспитание, просвещение и образование молодежи, развитие и укрепление ветеранского движения.

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