Инклюзивные волонтеры Хабаровска научились общаться с людьми-инвалидами по зрению Фото: Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых

Инклюзивные волонтеры из Хабаровска посетили занятия по теме «Взаимодействие с людьми с нарушением зрения». Они прошли в краевой спецбиблиотеке для слепых 28 февраля и 1 марта. Слушателями стали больше 40 добровольцев. Обучение прошло в рамках подготовки к чемпионату края «Абилимпикс». Мероприятие состоится уже в мае 2023 года.

Участники образовательного модуля узнали про этику общения с людьми, имеющими проблемы со зрением. Им показали уникальные книги для слепых, которые имеются в фонде библиотеки. Это издания, напечатанные шрифтом Брайля, тактильные и аудиокниги. Техник библиотеки Сергей Арацкий продемонстрировал гостям, как работает специальное тифлооборудование, помогающее слепым получать информацию с помощью других органов чувств.

Волонтеры изучили работу брайлевского письменного прибора, аудио-тактильной карты, которая помогает незрячим ориентироваться в городе.

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