Мужчину осудят за продажу имитированной красной икры в Хабаровске Фото: Мария КАЮРОВА

В Хабаровске приговор суда выслушает 32-летний житель Челябинска. Мужчина обвиняется в мошенничестве при продаже красной икры.

В ноябре 2022 года он накупил в магазинах города имитированную красную икру. Затем расфасовал ее по контейнерам и стал продавать под видом настоящей.

- На улице в Центральном районе краевого центра обвиняемый встретил хабаровчанина и предложил ему купить якобы деликатес по цене ниже рыночной. Горожанина привлекла стоимость продукции. Он приобрел девять контейнеров по полкилограмма общей стоимостью 25 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД Хабаровского края.

Мужчину задержали полицейские после очередного обмана. По Хабаровску он ездил на арендованной машине. В ней правоохранители нашли 28 контейнеров по полкилограмма с готовой к продаже имитированной икрой и 43 банки еще не расфасованной продукции.

Выяснилось, что ущерб жителям города составил 75 тысяч рублей. Их мужчина вернул пострадавшим, пока шло следствие. Но это не избавит его от уголовной ответственности за мошенничество. Сейчас дело направлено в суд. Челябинцу грозит до пяти лет лишения свободы. Приговор он ждет под стражей.

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