Театры и ансамбли отправятся в гастроли по Хабаровскому краю Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае пройдут «Культурные гастроли». Это проект инициативы губернатора «Край комфортного проживания».

Первые мероприятия начнутся уже через несколько дней. 4 марта в Бикинском районе состоится концерт ансамбля «Дальний Восток». А во второй половине месяца артисты покажут свои представления жителям Вяземского, Комсомольского, Солнечного и Амурского районов, а также Комсомольска-на-Амуре.

Жителям Аяно-Майского района 11 числа покажут выступление творческого объединения «Солисты филармонии». А в районе имени Лазо и вовсе запланирована насыщенная программа с песнями, танцами и спектаклями. 14 марта у них выступят и «Солисты филармонии», и камерные ансамбли «Барокко», и «Глория». 16 марта их ждут спектакли Хабаровского краевого драмтеатра, а 22-23 марта - кукольного театра.

С 15 по 18 марта в Комсомольск-на-Амуре приедет хабаровский театр юного зрителя, а с 19 по 23 марта здесь погостит камерный ансамбль «Аллегро» хабаровской краевой филармонии.

- Билеты на концерты раскупают за считанные дни. В феврале концерты и спектакли посетили более трех тысяч человек. Планируем, что в марте эта цифра увеличится в полтора-два раза, - рассказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

Популярность набирает и «Пушкинская карта», доступная молодежи. В этом году на ее балансе снова появилось пять тысяч рублей, которые держатель карты может потратить на походы в театры, кино, музеи, концерты и другие мероприятия.

Накануне Международного женского дня в краевой филармонии состоится концерт «Магомаев. Ободзинский. Мартынов». Его проведут 7 марта по проекту «Дни Санкт-Петербурга в Хабаровском крае».

26 марта в крае стартуют гастроли Государственного цирка Бурятии. Представление посвящено 100-летнему юбилею региона.

Спустя два дня, 28 марта, в Хабаровске выступит ансамбль песни и танца «Алтай». Свои номера артисты покажут на сцене краевого драмтеатра по программе «Мы - Россия».

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