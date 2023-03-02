Оформление мер соцподдержки для участников СВО и их семей упростили в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае упростили получение мер социальной поддержки для участников спецоперации и их семей. Об этом говорили еще на заседании Координационного совета под руководством Михаила Мишустина, премьер-министра РФ.

Теперь органы, которые предоставляют льготы, смогут получать необходимую информацию автоматически. Например, ведомствам Хабаровского края ее предоставляет военкомат.

- То есть людям не придется тратить время на предоставление подтверждающих право документов. Заявления на них могут быть поданы через «Госуслуги». Это позволит сократить сроки оказания мер поддержки и упростить процедуру их получения, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Некоторые льготы для мобилизованных приняли на федеральном уровне. Например, отсрочку от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, продление сроков предоставления налоговых деклараций. Кроме того, участники СВО и их семьи могут не платить пени за просрочку оплаты коммунальных услуг.

Есть и другие меры помощи, которые разработали сами регионы. Сюда относятся единовременные выплаты и материальная помощь, бесплатное горячее питание и помощь специалистов, возможность не платить за детский сад и кружки.

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