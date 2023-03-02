Гуманитарный груз доставили в зону СВО из Еврейской автономной области Фото: администрация Биробиджана

В зону спецоперации отправился очередной груз и ЕАО. Жители области собрали для бойцов все, что им может понадобиться на передовой - это и лекарства, и предметы быта, и многие полезные вещи, передает администрация Биробиджана.

Кроме того, в посылки положили детские письма с теплыми словами для солдат. А артиллеристы доставили на СВО пять навигаторов, деньги на которые собирали неравнодушные люди.

Ранее с участниками спецоперации из ЕАО встретился губернатор Ростислав Гольдштейн. Он передал им машины УАЗ «Патриот», квадрокоптеры, прицелы – коллиматорные и тепловизионные, дождевики, спальные мешки, бензопилы, инструменты. Все это просили сами бойцы.

Президент России Владимир Путин утвердил список поручений, которые касаются поддержи мобилизованных. Он отметил, что помощь со стороны государства и близких – главное для солдат.

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