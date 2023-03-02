Уникальную урологическую операцию провели в Хабаровске Фото: минздрав Хабаровского края
Одну из самых сложных операций в своей практике провели врачи урологического центре больницы имени профессора А. М. Войно-Ясенецкого. Хирурги помогли пожилому мужчине с патологическим сужением уретры.
Чтобы расширить канал, специалисты провели уретропластику. Для этого они использовали лоскут слизистой рта пациента, заместив им суженый участок. Сегодня с подобной патологией бороться можно только таким способом.
- Высокотехнологичную операцию, которая длилась около двух часов, проводил Александр Антонов, заведующий отделением, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой урологии и нефрологии ДВГМУ, ассистировали опытные урологи Иван Антонов, Дмитрий Лаптинский и Андрей Плешаков, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.
Сейчас мужчина восстанавливается после операции. Потом он вернется к обычной жизни.
А специалисты больницы готовы помогать и другим людям с такой патологией. За последние семь лет они провели девять подобных операций.
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