Работнику строительной компании 2,5 года не платили зарплату в Хабаровском крае Фото: Даниил ОПАРИН

В прокуратуру Хабаровского края обратился сотрудник строительной компании из Советской Гавани. Он рассказал, что 2,5 года ему не платили зарплату. Денег он не видел с декабря 2019 года по июнь 2022-го.

Прокуратура начала проверку. Оказалось, что долг превысил 1,2 миллиона рублей.

Заведено уголовное дело за невыплату зарплаты за период больше трех месяцев. Расследование пока ведется.

- Городской прокурор направил материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения заведено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе прокуратору Хабаровского края.

Чтобы восстановить трудовые права, прокурор направил в суд иск не только о взыскании невыплаченных денег, но и моральной компенсации. Суд эти требования удовлетворил. Исполнение решения суда контролирует прокуратура Хабаровского края.

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